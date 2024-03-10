"حماس": لم يتحدد موعد لاستئناف مفاوضات هدنة غزة

نقلت شبكة "سي إن إن" عن عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران، اليوم (الأحد)، أنه لا يوجد موعد محدد بعدُ لعودة مفاوضي "حماس" إلى القاهرة لاستئناف المحادثات حول التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن.
وقال "بدران": "لا يوجد أي جديد، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض الاستجابة للمطالب الفلسطينية العادلة فيما يتعلق باحتياجات غزة الأساسية".
وأضاف: "إن وقف القتل والانسحاب وتقديم الإغاثة وعودة النازحين دون شروط، هي عوامل يجب أخذها في عين الاعتبار".
وغادر وفد من "حماس" القاهرة في 7 مارس الجاري، بعد أيام من المحادثات دون تحقيق اختراق واضح.