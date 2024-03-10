"حماس": لم يتحدد موعد لاستئناف مفاوضات هدنة غزة

نقلت شبكة "سي إن إن" عن عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران، اليوم (الأحد)، أنه لا يوجد موعد محدد بعدُ لعودة مفاوضي "حماس" إلى القاهرة لاستئناف المحادثات حول التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن.