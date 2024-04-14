مسؤول أمريكي: "بايدن" أبلغ "نتنياهو" بأن أمريكا لن تشارك في أي هجوم ضد إيران

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية اليوم (الأحد) أن الرئيس جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الولايات المتحدة لن تشارك في أي عمليات هجومية ضد إيران.