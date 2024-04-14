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مسؤول أمريكي: "بايدن" أبلغ "نتنياهو" بأن أمريكا لن تشارك في أي هجوم ضد إيران
أشار إلى أن عملياتها لم تكن ناجحة
نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية اليوم (الأحد) أن الرئيس جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الولايات المتحدة لن تشارك في أي عمليات هجومية ضد إيران.
وقال المسؤول: "بايدن أبلغ نتنياهو بأن التقييم الأمريكي يُظهر أن الهجمات الإيرانية كانت غير ناجحة إلى حد بعيد، وأظهرت القدرة العسكرية الإسرائيلية المتفوقة".
وأشار إلى أن "بايدن" أبلغ "نتنياهو" أن على "إسرائيل" أن تعد الهجوم الإيراني عليها فوزاً.