ليز تراس تعزز موقعها في السباق على رئاسة الحكومة في بريطانيا

عززت ليز تراس موقعها في السباق على رئاسة الحكومة البريطانية خلفًا لبوريس جونسون، على الرغم من الاستياء الذي أثارته منذ إطلاقها وعدًا تخلّت عنه في وقت لاحق، بخفض كبير في أجور موظفي القطاع العام.