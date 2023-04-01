الأولى منذ سنوات.. وزير الخارجية السوري يصل للقاهرة

وتأتي زيارة وزير الخارجية السوري لمصر، وهي الأولى منذ نحو 12 عامًا؛ ردًّا على زيارة أجراها وزير الخارجية المصري إلى دمشق قبل عدة أسابيع، في أول زيارة له إلى سوريا منذ بداية الأزمة السورية عام 2011؛ لدعمها في مواجهة تداعيات الزلزال المدمّر بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم التعازي في ضحايا الزلزال، ونقل رسالة دعم ومؤازرة في المحنة الإنسانية.