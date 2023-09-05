"بايدن" يعيّن وزير خزانة أسبق سفيرًا لواشنطن لدى إسرائيل

عين الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزيرَ الخزانة في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، جاك لو، سفيرًا للولايات المتحدة لدى إسرائيل؛ بحسب ما أعلن البيت الأبيض اليوم "الثلاثاء".
وعقب مصادقة مجلس الشيوخ على تعيينه، يخلف جاك لو في هذا المنصب الرئيسي، توماس نايدز، فيما تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، الشريكين منذ فترة طويلة، تراجعًا منذ عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى السلطة.
وشغل "لو"، وهو يهودي متديّن يبلغ 68 عامًا، وخريج جامعة هارفرد؛ منصب وزير الخزانة من عام 2013 إلى عام 2017، في عهد الرئيس باراك أوباما.