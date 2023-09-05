"بايدن" يعيّن وزير خزانة أسبق سفيرًا لواشنطن لدى إسرائيل

وعقب مصادقة مجلس الشيوخ على تعيينه، يخلف جاك لو في هذا المنصب الرئيسي، توماس نايدز، فيما تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، الشريكين منذ فترة طويلة، تراجعًا منذ عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى السلطة.