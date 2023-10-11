الرحلة الأولى منذ مطالبة "الجنائية الدولية" باعتقاله.. "بوتين" يزور قرغيزستان

أعلنت الرئاسة في قرغيزستان، اليوم (الأربعاء)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور البلاد، غداً، فيما ستكون أول رحلة خارجية معروفة لـ"بوتين" منذ إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه.