الرحلة الأولى منذ مطالبة "الجنائية الدولية" باعتقاله.. "بوتين" يزور قرغيزستان

أعلنت الرئاسة في قرغيزستان، اليوم (الأربعاء)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور البلاد، غداً، فيما ستكون أول رحلة خارجية معروفة لـ"بوتين" منذ إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه.
وقالت الرئاسة في قرغيزستان في بيان: "بدعوة من رئيس قرغيزستان صدر جباروف، في 12 أكتوبر من هذا العام سيقوم رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين بزيارة رسمية للبلاد".
ووافق "بوتين" في مايو خلال محادثات مع "جباروف" على زيارة قرغيزستان.
ولم يغادر "بوتين" روسيا إلا نادراً منذ بدء بلاده غزو أوكرانيا في فبراير 2022، وليس من المعروف أنه غادر روسيا منذ إصدار الجنائية الدولية في مارس مذكرة اعتقال بحقه.
ومن المقرر أن يزور "بوتين" الصين أيضاً، الأسبوع المقبل، لحضور المنتدى الثالث لمبادرة الحزام والطريق في بكين.
والصين وقرغيزستان ليستا من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية المعنية بالمقاضاة بجرائم حرب.