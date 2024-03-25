رغم تهديد "نتنياهو".. واشنطن تمرر قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار بغزة

وذكر موقع "واي نت" الإخباري العبري، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إنه سيلغي زيارة وفد مقررة إلى واشنطن إذا لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض "فيتو" ضد مقترح بمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.