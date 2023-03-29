رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية في زيارة لمحطة زابوريجيا النووية بأوكرانيا

ويُذكر أن فريقًا من خبراء الوكالة الدولية موجود داخل المحطة منذ سبتمبر 2022، ويجري غروسي مشاورات مع كييف وموسكو منذ أشهر لإنشاء منطقة حماية حول الموقع الذي تستهدفه ضربات باستمرار، ويشهد انقطاعًا متكررًا في التيار الكهربائي.