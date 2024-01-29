مقتل 3 عسكريين أمريكيين في هجوم بالأردن.. وبايدن يتوعّد بالرد

وقالت حركة حماس على لسان القيادي سامي أبو زهري؛ إنّ مقتل الجنود يُظهر أنّ دعم واشنطن لإسرائيل قد يضعها على خلافٍ مع العالم الإسلامي بكامله إذا استمرّت الحرب في غزّة، وقد يؤدّي ذلك إلى "تفجير كلّ الأوضاع في المنطقة".