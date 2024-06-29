بين الإصلاحي "بيزشكيان" والمتشدد "جليلي".. جولة إعادة للانتخابات الرئاسية الإيرانية

وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية "محسن إسلامي" للصحفيين: "لم يتمكّن أيٌّ من المرشحين من الحصول على الغالبية المطلقة من الأصوات" في الدورة الأولى، وبالتالي سيتواجه "المرشحان الأول والثاني" في دورة ثانية تجري في الخامس من يوليو.