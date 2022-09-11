هجوم على الهند ومداعبة الصين.. "تناقض أوكراني" وتضحيات!

وأردف: "عندما يقول مسؤولون صينيون شيئًا ما ضد المصلحة الوطنية لأوكرانيا؛ فإننا لا نتردد في الرد؛ لكن من حيث المبدأ لا نرى أن الصين تساعد روسيا، وهذا أمر جيد بالفعل".