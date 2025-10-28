قبل قمة المناخ.. مداهمات دامية في ريو دي جانيرو تخلّف 64 قتيلاً بينهم 4 من الشرطة
في تطور دموي هو الأكبر من نوعه، قُتل 64 شخصًا على الأقل في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، خلال مداهمات نفذتها الشرطة ضد عصابات إجرامية، وذلك قبل أيام من استضافة المدينة لفعاليات دولية متعلقة بتغير المناخ.
ووفقًا لما نقلته "رويترز"، تُعد هذه العملية الأمنية الأعلى من حيث عدد القتلى في تاريخ المدينة، حيث استهدفت عصابة كبيرة في الأحياء الفقيرة "أليماو" و"بينها"، وشارك فيها نحو 2500 عنصر من قوات الأمن مدعومين بـ32 مركبة مدرعة.
وأكد حاكم ريو دي جانيرو، كلاوديو كاسترو، مقتل أربعة من رجال الشرطة خلال الاشتباكات، مشيرًا إلى أن عدد القتلى في هذه العملية تجاوز ضعف حصيلة أي مداهمة سابقة نفذتها شرطة المدينة. وقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "نقف بحزم في مواجهة إرهاب المخدرات".
وشهدت المدينة صباح اليوم تصاعد أعمدة الدخان، بعد أن أضرمت العصابات النار في سيارات لعرقلة تقدم القوات الأمنية، وسط تبادل كثيف لإطلاق النار، أدى إلى شلل في عدد من المرافق العامة وتعطيل عمل المدارس والمراكز الطبية.
وتأتي العملية قبل أسبوع من انطلاق قمة "C40" العالمية لرؤساء البلديات المعنيين بتغير المناخ، والتي تستضيفها ريو، إلى جانب حفل جائزة الأمير وليام "إيرث شوت"، بمشاركة عدد من المشاهير، أبرزهم المغنية كايلي مينوج وبطل العالم في الفورمولا وان سيباستيان فيتيل.
وتندرج هذه الفعاليات ضمن استعدادات البرازيل لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب30)، المقرر عقده في مدينة بيليم بمنطقة الأمازون في الفترة من 10 إلى 21 نوفمبر المقبل.