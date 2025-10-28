قبل قمة المناخ.. مداهمات دامية في ريو دي جانيرو تخلّف 64 قتيلاً بينهم 4 من الشرطة

ووفقًا لما نقلته "رويترز"، تُعد هذه العملية الأمنية الأعلى من حيث عدد القتلى في تاريخ المدينة، حيث استهدفت عصابة كبيرة في الأحياء الفقيرة "أليماو" و"بينها"، وشارك فيها نحو 2500 عنصر من قوات الأمن مدعومين بـ32 مركبة مدرعة.