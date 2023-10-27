بعد "مُسيّرة طابا المجهولة" و"جسم نويبع الغريب".. استنفار مصري و"رسائل تحذير"

وأفادت "العربية-الحدث"، اليوم الجمعة، أن تقييماً يجري لما حدث في طابا ونويبع جنوب سيناء على البحر الأحمر، على أعلى المستويات في الدولة، وأكدت أن خطط طوارئ وُضعت للتعامل مع هذه الأحداث إذا تكررت مرة أخرى بشكل عاجل، وكشفت أن هناك تشديداً لتأمين الأجواء المصرية والحدود بشكل كامل ضد أي مخاطر.