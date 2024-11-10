شاهد.. ماذا تفعل هاريس بعد الخسارة الكبيرة في الانتخابات؟ تلعب مع الأطفال

بعد خسارتها الانتخابات الرئاسية أمام دونالد ترامب، شاركت مينا هاريس، ابنة أخت كامالا هاريس، صورًا حميمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تُظهر المرشحة الديمقراطية السابقة وهي تستمتع بوقتها العائلي.
وظهرت هاريس وهي ترتدي قميص جامعة هوارد، وتجلس على الأرض تلعب مع أطفال عائلتها، بينما تحتسي كأسًا من النبيذ الأبيض.
وعلَّقت مينا على الصور: "امتناننا الأبدي لعمتنا الغالية"، وفق ما أفادت به "العربية نت".
ويأتي هذا في وقت أعرب فيه الديمقراطيون عن عميق حزنهم، ودعمهم لهاريس، خاصة بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض إثر فوزه الساحق في الانتخابات بـ312 صوتًا انتخابيًّا، محققًا انتصارات في جميع الولايات المتأرجحة.