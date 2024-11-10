شاهد.. ماذا تفعل هاريس بعد الخسارة الكبيرة في الانتخابات؟ تلعب مع الأطفال

ويأتي هذا في وقت أعرب فيه الديمقراطيون عن عميق حزنهم، ودعمهم لهاريس، خاصة بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض إثر فوزه الساحق في الانتخابات بـ312 صوتًا انتخابيًّا، محققًا انتصارات في جميع الولايات المتأرجحة.