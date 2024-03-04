تُحلِق على ارتفاع 10 أمتار.. أمريكا تطور مقاتلات نفاثة "مسيرة" متعددة المهام

وأشارت إلى أن هذه المقاتلات يطلق عليها الطائرات القتالية التعاونية، وهي ضمن برنامج خصصت له ميزانية 6 مليارات دولار، لكن هذه التكلفة لا تضاهي التكلفة المرتفعة للطائرات العسكرية الحالية، وهو ما دفع القوات الجوية إلى التحول نحو هذا الجيل الجديد من الطائرات من دون طيار الذي يستخدم أحدث التقنيات بأقل التكاليف.