وسط استمرار القصف.. إسرائيل تفتح معبرًا جديدًا لغزة لنقل المساعدات بعد ضغط أمريكي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن فتح معبر كيسوفيم لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك بعد ضغوط متزايدة من الولايات المتحدة لتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع.
وأوضح جيش الاحتلال، في بيانه، أن المساعدات تشمل الغذاء والمياه والإمدادات الطبية ومعدات المأوى، ويتم توصيلها إلى مناطق وسط وجنوب غزة بعد عمليات تفتيش أمنية مشددة في معبر كرم أبو سالم.
ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلية: جاء هذا القرار بعد موافقة المجلس الأمني والسياسي المصغر في إسرائيل على ما وُصف بـ"إجراءات إنسانية" على حد تعبيره؛ خشية فرض عقوبات أمريكية أو حظر توريد الأسلحة إلى دولة الاحتلال، مع اقتراب انتهاء مهلة الشهر التي منحتها واشنطن لتحسين الوضع الإنساني في القطاع؛ وفق ما ذكرته الـ"بي بي سي نيوز".