وسط استمرار القصف.. إسرائيل تفتح معبرًا جديدًا لغزة لنقل المساعدات بعد ضغط أمريكي

ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلية: جاء هذا القرار بعد موافقة المجلس الأمني والسياسي المصغر في إسرائيل على ما وُصف بـ"إجراءات إنسانية" على حد تعبيره؛ خشية فرض عقوبات أمريكية أو حظر توريد الأسلحة إلى دولة الاحتلال، مع اقتراب انتهاء مهلة الشهر التي منحتها واشنطن لتحسين الوضع الإنساني في القطاع؛ وفق ما ذكرته الـ"بي بي سي نيوز".