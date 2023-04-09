بعد مناورات "التطويق الكامل".. محاكاة صينية لضربات دقيقة ضد أهداف رئيسية في تايوان
وسط أجواء من التوتر تسود جزيرة تايوان مؤخرًا بعد اجتماع رئيستها تساي إينغ وين مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في الولايات المتحدة؛ ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية اليوم الأحد، أن التدريبات العسكرية الصينية حول تايوان، شَمِلت "محاكاة لضربات دقيقة مشتركة ضد أهداف رئيسية في الجزيرة والمياه المحيطة" بها.
وقالت قناة التلفزيون العامة الصينية "سي سي تي في": إن القوات الجوية نشرت عشرات الطائرات "لتحلق في المجال الجوي المستهدف"؛ بينما نفّذت القوات البرية تدريبات على "ضربات دقيقة متعددة الأهداف".
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الأحد أنها رصدت تسع سفن حربية و58 طائرة صينية حول الجزيرة في اليوم الثاني من مناورات تنظمها بكين في المنطقة.
وقالت الوزارة -وفق الفرنسية- إنها تراقب "تحركات الجيش الصيني من خلال نظام رصد واستطلاع استخباراتي مشترك"؛ مؤكدة أن الطائرات الحربية التي رُصدت حتى الساعة 12.00 الأحد هي مقاتلات وقاذفات.
وكانت الصين قد أجرت في اليوم الأول، مناورات في مضيق تايوان السبت وتدريبات على "تطويق كامل" للجزيرة.
وتأتي هذه التدريبات العسكرية في مضيق تايوان، وسط أجواء التوتر التي خلّفها اجتماع رئيستها تساي إينغ وين مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي.. وردًّا على ذلك، توعدت بكين على الفور باتخاذ "إجراءات حازمة وقوية".