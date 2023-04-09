بعد مناورات "التطويق الكامل".. محاكاة صينية لضربات دقيقة ضد أهداف رئيسية في تايوان

وسط أجواء من التوتر تسود جزيرة تايوان مؤخرًا بعد اجتماع رئيستها تساي إينغ وين مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في الولايات المتحدة؛ ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية اليوم الأحد، أن التدريبات العسكرية الصينية حول تايوان، شَمِلت "محاكاة لضربات دقيقة مشتركة ضد أهداف رئيسية في الجزيرة والمياه المحيطة" بها.