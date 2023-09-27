حريق "الزفاف المأساوي".. الرئيس العراقي يوجّه بفتح تحقيق عاجل: حادثٌ اعتصر قلوبنا

وفي منشور عبر منصة "إكس"، أكد الهلال الأحمر العراقي ارتفاع عدد الضحايا والمصابين إلى أكثر من 450 شخصًا، جراء حريق قاعة أعراس في قضاء الحمدانية شرقي الموصل؛ بينما كانت معلومات قد أشارت في وقت سابق إلى 100 قتيل.