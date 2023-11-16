الجامعة العربية تعلن عن إطلاق 65 شاحنة مساعدات إنسانية لقطاع غزة

أكدت الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، إطلاق 65 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خلال الأيام المقبلة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته جامعة الدولة العربية اليوم بمقر الهلال الأحمر المصري بشأن تدشين قافلة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية نيفين القباج، ومشاركة وفد من موظفي الجامعة العربية المتطوعين في عملية تعبئة وتجهيز الاحتياجات الإنسانية.
وتتضمن القافلة مواد إغاثية ووسائل إعاشة عبارة عن (أغذية – مياه – مستلزمات عناية شخصية – أدوية – مراتب – بطاطين)، مقدمة من مجلسي وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية العرب لدعم الشعب الفلسطيني.
وأوضحت "أبو غزالة"، في كلمتها خلال المؤتمر، أن تدشين هذه القافلة يأتي في إطار جهود جامعة الدول العربية لتقديم الدعم الإنساني والصحي والإغاثي إلى الشعب الفلسطيني، للتخفيف من الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم منذ 7 أكتوبر الماضي.
وثمّنت الجهود العربية لدعم فلسطين، وإرسال جسور مساعدات جوية لإمداد الشعب الفلسطيني باحتياجاته في هذا الوقت العصيب، للتخفيف من حدة الآثار المترتبة عن العدوان الإسرائيلي الغاشم.
ونوهت بأهمية استمرار تدفق هذه المساعدات لتلبية الاحتياجات خصوصاً الطبية والأدوية المنقذة للحياة لإمداد المستشفيات بها بشكل طارئ، حيث تعاني المستشفيات من نفاد ونقص حاد في جميع الاحتياجات من أجل الاستمرار في تقديم الرعاية الطبية للإصابات المستمر تدفقها جراء استمرار القصف العشوائي والاستهداف الغاشم للمدنيين.
وثمنت السفيرة أبو غزالة النتائج والتوصيات التي صدرت عن القمة العربية – الإسلامية المشتركة غير العادية التي انعقدت في الرياض منذ أيام، ومجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري خلال دورته غير العادية التي انعقدت بتاريخ 11 أكتوبر الماضي، بشأن سبل التحرك السياسي لوقف العدوان الإسرائيلي وتحقيق السلام والأمن في دولة فلسطين، وعلى ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية.
من جانبها، أشارت الوزيرة المصرية نيفين القباج، إلى التعاون بين بلادها ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لدعم سكان قطاع غزة، موضحة أن مصر خصصت 400 ألف دولار لشراء مستلزمات طبية وإغاثية، لافتة الانتباه إلى أن المعونة تأتي ضمن سلسلة من الدعم الإنساني المتواصل منذ اندلاع الأزمة في غزة، سواء من مصر بإجمالي 10200 طن، أو من المنظمات الدولية بإجمالي 8300 ألف طن، أو من الدول الأخرى بإجمالي 3200 طن.