الجامعة العربية تعلن عن إطلاق 65 شاحنة مساعدات إنسانية لقطاع غزة

من جانبها، أشارت الوزيرة المصرية نيفين القباج، إلى التعاون بين بلادها ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لدعم سكان قطاع غزة، موضحة أن مصر خصصت 400 ألف دولار لشراء مستلزمات طبية وإغاثية، لافتة الانتباه إلى أن المعونة تأتي ضمن سلسلة من الدعم الإنساني المتواصل منذ اندلاع الأزمة في غزة، سواء من مصر بإجمالي 10200 طن، أو من المنظمات الدولية بإجمالي 8300 ألف طن، أو من الدول الأخرى بإجمالي 3200 طن.