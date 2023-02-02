آخر تطورات سعر الدولار أمام "الجنيه المصري والدينار العراقي والليرة السورية"

سجّل أكبر بنكين محليين في مصر من حيث الأصول والتعاملات، وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سعر الصرف للدولار اليوم، عند 30.05 جنيهًا للشراء، و30.15 جنيهًا للبيع، بينما في بنك قناة السويس سجل 30.15 جنيه للشراء، و30.25 جنيه للبيع.