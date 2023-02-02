آخر تطورات سعر الدولار أمام "الجنيه المصري والدينار العراقي والليرة السورية"

سجّل أكبر بنكين محليين في مصر من حيث الأصول والتعاملات، وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سعر الصرف للدولار اليوم، عند 30.05 جنيهًا للشراء، و30.15 جنيهًا للبيع، بينما في بنك قناة السويس سجل 30.15 جنيه للشراء، و30.25 جنيه للبيع.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الأول في هذا العام 2023 اليوم الخميس؛ لبحث مصير سعر الفائدة.
من ناحية أخرى، تراجع سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمي، الخميس، ليتجاوز مستوى 1710 دينارًا للدولار.
وعلى الرغم من زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى العراق، والذي يقترب من 100 مليار دولار حاليًا، فإن سعر صرف الدينار يشهد تقلبات حادة مقابل الدولار منذ نحو شهرين.
في سياق متصل، أعلن مصرف سوريا المركزي في بيان، الخميس، أنه قرر خفض قيمة الليرة أمام الدولار إلى 6650 بعدما كانت 4522.
وتعد هذه هي المرة الثانية منذ بداية العام التي يخفض فيها المركزي السوري سعر صرف العملة، حيث خفضها في مطلع يناير، أنه خفض العملة من إلى 4522 ليرة للدولار.