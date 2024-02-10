إسرائيل: اكتشفنا أنفاقًا تحت مقر "الأونروا" في غزة.. وهذا أول تعليق من الأخيرة على الاتهام

وفي الماضي، كلما تم العثور على تجويف مشبوه بالقرب من أو تحت مباني الأونروا، تم تقديم رسائل احتجاج على الفور إلى أطراف النزاع، بما في ذلك سلطات الأمر الواقع في غزة (حماس) وسلطات الاحتلال، وقد تم الإبلاغ عن هذه المسألة باستمرار في التقارير السنوية المقدمة إلى الجمعية العامة ونشرها على الملأ.