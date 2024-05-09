وصفته بـ"الهمجي".. رابطة العالم الإسلامي تُدين اعتداء مستوطنين على "الأونروا"

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، حمّل أمينها العام رئيسُ هيئة علماء المسلمين فضيلةُ الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، ‏قواتِ الاحتلال مسؤولية تكرار هذه الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين العزّل والعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية.