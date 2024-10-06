بالفيديو.. بكاء مذيع "العربية" على الهواء بسبب أوضاع لبنان واللبنانيين وسط الحرب
لم يتمالك الإعلامي طاهر بركة، مذيع قناة العربية، نفسه، ولم يستطع حبس دموعه، وبكى على الهواء تأثراً بحديث رئيس التيار الشيعي الحر محمد الحاج حسن بشأن تدهور أوضاع لبنان واللبنانيين.
وتفصيلاً، تأثر المذيع "بركة" بحديث رئيس التيار الشيعي الحر محمد الحاج حسن عن الأوضاع المأساوية والنكبة الكبيرة والحقيقية التي يعيشها لبنان والطائفة الشيعية.
ولفت إلى أن من ورّطوا لبنان بإغراقهم في دمائهم سوف يُحاسبون، ويتحملون هذه المسؤولية مهما كانت النتائج مستقبلاً.
وأشار إلى أن الإمام الحسن -بما أن فكرة الشيعة انتماؤهم لهؤلاء الأئمة- عقد الصلح وبايع حقْناً لدماء المسلمين.
وتساءل في هذا الصدد: "لماذا لا نتخذ هذا القرار اليوم -ليس الاستسلام لإسرائيل-، وإنما لماذا لم نلتزم بما يحمي لبنان واللبنانيين؟".
وتطالب الحكومة اللبنانية بالضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 في الحال، حيث يشهد لبنان تصعيداً خطيراً بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران منذ 23 سبتمبر ما أدى لنزوح أكثر من مليون شخص داخل وخارج البلاد.