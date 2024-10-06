‬بالفيديو.. بكاء مذيع "العربية" على الهواء بسبب أوضاع لبنان واللبنانيين وسط الحرب

وتطالب الحكومة اللبنانية بالضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 في الحال، حيث يشهد لبنان تصعيداً خطيراً بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران منذ 23 سبتمبر ما أدى لنزوح أكثر من مليون شخص داخل وخارج البلاد.