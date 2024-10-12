"تضاريس وعرة مليئة بالمخابئ والكمائن".. ماذا تواجه إسرائيل في جنوب لبنان؟

وفي عام 2006 شن الجيش الإسرائيلي هجومًا بريًّا ضد "حزب الله"، وهي حرب اعتُبرت فاشلة بالنسبة لإسرائيل التي تكبدت 160 قتيلاً، معظمهم من العسكريين.

وقبل أيام قليلة من اغتياله في غارة إسرائيلية في 27 سبتمبر حذَّر الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله إسرائيل من أي محاولة لإنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان.