الدفاعات الجوية الروسية تعلن تصديها لهجوم صاروخي فوق شبه جزيرة القرم

ويبالغ كل طرف في بعض الأحيان في تقدير خسائر الطرف الآخر منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا قبل 19 شهراً في حين لم يتحدث أي منهما إلا قليلاً عن خسائره.