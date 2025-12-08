قوات "إيكواس" تتدخل في بنين بعد إحباط انقلاب واشتباكات في كوتونو

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، الإثنين، نشر عناصر من قواتها الاحتياطية في بنين بشكل فوري، عقب إحباط السلطات محاولة انقلاب عسكري في البلاد.
وذكرت "إيكواس" في بيان أن القوات، التي تشمل جنودًا من نيجيريا، ستعمل على دعم الحكومة وحماية النظام الدستوري.
وقال الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو إن القوات الجوية النيجيرية نفذت عمليات سريعة لتأمين المجال الجوي لبنين، بناءً على طلب رسمي من الحكومة هناك، وبالتنسيق مع "إيكواس".
وأضاف أن بلاده أرسلت أيضًا قوات برية لحماية الحكومة ومواجهة الجماعات المسلحة، مؤكداً أن هذه القوات موجودة حاليًا على الأراضي البنينية.
وأشار بيان للرئاسة النيجيرية إلى أن الطائرات المقاتلة ساعدت في طرد الانقلابيين من مبنى التلفزيون الحكومي ومن قاعدة عسكرية.
وتحدثت تقارير إعلامية عن سماع دوي انفجارات في العاصمة الاقتصادية كوتونو، عقب غارة جوية يشتبه أنها استهدفت مواقع الانقلابيين.
من جانبه، أعلن رئيس بنين باتريس تالون أن الوضع أصبح تحت السيطرة الكاملة، موجّهًا الشكر للقوات المسلحة وقيادتها على وفائهم للبلاد والدستور.
وأكد تالون، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، أن محاولة الانقلاب لن تمر دون محاسبة، مشيرًا إلى أن الانقلابيين كانوا قد استولوا لفترة وجيزة على مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون، وأعلنوا عزل الرئيس وتشكيل لجنة بقيادة اللفتنانت كولونيل باسكال تيغري تحت مسمى "لجنة إعادة الإعمار العسكري".