قوات "إيكواس" تتدخل في بنين بعد إحباط انقلاب واشتباكات في كوتونو

وأكد تالون، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، أن محاولة الانقلاب لن تمر دون محاسبة، مشيرًا إلى أن الانقلابيين كانوا قد استولوا لفترة وجيزة على مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون، وأعلنوا عزل الرئيس وتشكيل لجنة بقيادة اللفتنانت كولونيل باسكال تيغري تحت مسمى "لجنة إعادة الإعمار العسكري".