ترامب ينتقد الاحتياطي الفيدرالي: "خفض الفائدة كان مناورة سياسية قبل الانتخابات"

تصريحات ترامب قد تثير المزيد من الجدل في الأوساط السياسية والاقتصادية، حيث يتساءل العديد من المراقبين عن مدى صحة هذه الادعاءات. البعض يعتبر أن الاحتياطي الفيدرالي، كمؤسسة مستقلة، يتخذ قراراته بناءً على بيانات اقتصادية بحتة دون تدخلات سياسية، بينما يرى آخرون أن هناك إمكانية للتأثير السياسي على هذه القرارات، خاصة في الفترات الانتخابية.