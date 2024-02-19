عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي على غزة

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها إن أكثر من 70 فلسطينيًّا قُتلوا، وأصيب آخرون، معظمهم من الأطفال والنساء، في قصف نفّذته طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي على النصيرات والزوايدة ودير البلح.