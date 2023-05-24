المفوض الأممي لحقوق الإنسان يطالب طرفي الحرب في السودان بوقف الحرب وحماية المدنيين

طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم (الأربعاء)، طرفي الحرب في السودان بوقف العنف وحماية المدنيين، واصفًا ما يحدث بأنه "مُفجع".
وأفاد "تورك" بأن مكتبه تلقى تقارير عن استخدام طائرات مقاتلة واشتباكات في العاصمة الخرطوم الليلة الماضية رغم وقف إطلاق النار، وفقًا لـ"رويترز".
وقال المفوض في إفادة صحفية في جنيف: "الجنرال عبدالفتاح البرهان، والجنرال محمد حمدان دقلو، عليكما أن تُصدْرِا تعليمات واضحة لا لبس فيها لكل من يأتمرون بأمركما تفيد بعدم التسامح على الإطلاق مع العنف الجنسي، ويجب حماية أرواح المدنيين، ويتعين عليكما وقف هذا العنف العبثي على الفور".
وأشار إلى أن "مكتبه وثّق ما لا يقل عن 25 حالة عنف جنسي حتى الآن، وأن العدد الحقيقي من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير".