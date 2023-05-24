المفوض الأممي لحقوق الإنسان يطالب طرفي الحرب في السودان بوقف الحرب وحماية المدنيين

وقال المفوض في إفادة صحفية في جنيف: "الجنرال عبدالفتاح البرهان، والجنرال محمد حمدان دقلو، عليكما أن تُصدْرِا تعليمات واضحة لا لبس فيها لكل من يأتمرون بأمركما تفيد بعدم التسامح على الإطلاق مع العنف الجنسي، ويجب حماية أرواح المدنيين، ويتعين عليكما وقف هذا العنف العبثي على الفور".