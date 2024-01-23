الأردن ترد على "البيان السوري" بشأن تهريب المخدرات: يهدد أمننا.. وسنواصل التصدي له

وفي التفاصيل، قال سفيان القضاة، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية: "إن الأردن زوّدت الحكومة السورية خلال اجتماعات اللجنة المشتركة التي شكلها البلدان بأسماء المهربين والجهات التي تقف وراءهم، وبأماكن تصنيع المخدرات وتخزينها، وخطوط تهريبها، التي تقع ضمن سيطرة الحكومة السورية، إلا أن أي إجراء حقيقي لتحييد هذا الخطر لم يُتخذ"، لافتًا إلى أن "محاولات التهريب شهدت ارتفاعًا خطيرًا في عددها".