"إيران": الأحوال الجوية سبب تحطم مروحية الرئيس ولا يمكن تأكيد إصابة أو وفاة الركاب

أكّد التلفزيون الإيراني في نبأ عاجل أن تحطم مروحية الرئيس الإيراني ناجم عن سوء الأحوال الجوية، ولا يمكن تأكيد إصابة أو وفاة الركاب؛ بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز".
وكانت قد أفادت تقارير إعلامية، اليوم، بنجاح فريق البحث والإنقاذ في تحديد مكان حادثة مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
ويأتي هذا فيما ذكرت مصادر إعلامية أن المروحية تتواجد بالقرب من قرية أوزي في غابات أرسباران، بمقاطعة ورزقان، إحدى مقاطعات محافظة أذربيجان الشرقية في إيران.
وكانت وكالة أنباء "إرنا" كشفت أن فريق البحث والإنقاذ قد وصل منذ بعض الوقت إلى موقع الحادث.