"إيران": الأحوال الجوية سبب تحطم مروحية الرئيس ولا يمكن تأكيد إصابة أو وفاة الركاب

أكّد التلفزيون الإيراني في نبأ عاجل أن تحطم مروحية الرئيس الإيراني ناجم عن سوء الأحوال الجوية، ولا يمكن تأكيد إصابة أو وفاة الركاب؛ بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز".