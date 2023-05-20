من قِبَل قوات مسلحة غير نظامية.. قطر تُدين بشدةٍ اقتحام وتخريب مبنى سفارتها في الخرطوم

وشددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، على ضرورة تجنيب السفارات والبعثات الدبلوماسية ومقار المنظمات الدولية والمنشآت المدنية تَبِعَات القتال الدائر في السودان، وملاحقة الجناة وتحميلهم عواقب هذا الفعل الإجرامي المشين، الذي يمثل انتهاكًا للقانون والاتفاقات الدولية؛ مؤكدةً في الوقت نفسه أنه تم إجلاء طاقم السفارة مسبقًا، ولم يتعرض أي من الدبلوماسيين أو موظفي السفارة لأي سوء.