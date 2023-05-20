من قِبَل قوات مسلحة غير نظامية.. قطر تُدين بشدةٍ اقتحام وتخريب مبنى سفارتها في الخرطوم

أدانت دولة قطر، اليوم اقتحام وتخريب مبنى سفارتها في مدينة الخرطوم السودانية من قِبَل قوات مسلحة غير نظامية.
وشددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، على ضرورة تجنيب السفارات والبعثات الدبلوماسية ومقار المنظمات الدولية والمنشآت المدنية تَبِعَات القتال الدائر في السودان، وملاحقة الجناة وتحميلهم عواقب هذا الفعل الإجرامي المشين، الذي يمثل انتهاكًا للقانون والاتفاقات الدولية؛ مؤكدةً في الوقت نفسه أنه تم إجلاء طاقم السفارة مسبقًا، ولم يتعرض أي من الدبلوماسيين أو موظفي السفارة لأي سوء.
وجددت الوزارة، التأكيد على موقف دولة قطر الداعي لوقف القتال في السودان فورًا، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والاحتكام لصوت العقل وتغليب المصلحة العامة، وتجنيب المدنيين تَبِعات القتال؛ معربةً في الوقت نفسه عن تطلع دولة قطر إلى أن تنتهج جميع الأطراف الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات.