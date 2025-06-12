تصعيد دموي متواصل في غزة .. 103 شهيدًا في 24 ساعة وحصيلة العدوان ترتفع إلى 55,207

كما لفتت إلى أن الغارات طالت مناطق توزيع المساعدات، وأسفرت حتى اليوم عن استشهاد 245 مواطنًا وإصابة أكثر من 2,152 آخرين، بينهم 21 شهيدًا و245 إصابة خلال الساعات الأخيرة فقط، ما يزيد من معاناة السكان الذين يواجهون أوضاعًا كارثية على الصعيدين الصحي والإنساني.