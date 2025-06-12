تصعيد دموي متواصل في غزة .. 103 شهيدًا في 24 ساعة وحصيلة العدوان ترتفع إلى 55,207

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الخميس، استشهاد 103 مواطنين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في تصعيد دموي جديد يرفع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 55,207، معظمهم من الأطفال والنساء.
وأفادت المصادر أن عدد الجرحى ارتفع إلى 127,821 إصابة، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، وسط عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب استمرار القصف وتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية.
وأشارت، وفق وكالة "وفا"، إلى أن عدد الشهداء والإصابات منذ خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار في 18 آذار/ مارس الماضي بلغ 4,924 شهيدًا، و15,780 إصابة، ما يعكس وتيرة متصاعدة في العنف واستهداف المدنيين.
كما لفتت إلى أن الغارات طالت مناطق توزيع المساعدات، وأسفرت حتى اليوم عن استشهاد 245 مواطنًا وإصابة أكثر من 2,152 آخرين، بينهم 21 شهيدًا و245 إصابة خلال الساعات الأخيرة فقط، ما يزيد من معاناة السكان الذين يواجهون أوضاعًا كارثية على الصعيدين الصحي والإنساني.