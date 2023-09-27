البرلمان الأوروبي يبدأ مفاوضات انضمام أوكرانيا نهاية 2023

أعربت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، عن أملها في أن يبدأ الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية السنة مفاوضات لانضمام أوكرانيا ومولدافيا إليه، بحسب ما أوردت "فرانس برس" اليوم (الأربعاء).
وفي لقاء أجرته مع "يوروبيين نيوزروم"، قالت روبرتا ميتسولا، ردًا على سؤال حول الموعد الذي اقترحه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال لتوسيع الاتحاد الأوروبي في عام 2030: "بدلًا من التركيز على التاريخ مع أنه من الجيد أن يكون هناك تاريخ مطروح على الطاولة، لنركز على بدء مفاوضات الانضمام بحلول نهاية العام على ما نأمل".
وأضافت: "إذا كانت أوكرانيا ومولدافيا مستعدتين، يمكن البدء بمفاوضات الانضمام ومن ثم اتخاذ التدابير تدريجيًا، خطوة خطوة، كل دولة تتبع مسارها، ولكن دعونا لا نخيب آمال الملايين من الناس الذين يعتبرون أوروبا ديارهم".