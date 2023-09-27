البرلمان الأوروبي يبدأ مفاوضات انضمام أوكرانيا نهاية 2023

وفي لقاء أجرته مع "يوروبيين نيوزروم"، قالت روبرتا ميتسولا، ردًا على سؤال حول الموعد الذي اقترحه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال لتوسيع الاتحاد الأوروبي في عام 2030: "بدلًا من التركيز على التاريخ مع أنه من الجيد أن يكون هناك تاريخ مطروح على الطاولة، لنركز على بدء مفاوضات الانضمام بحلول نهاية العام على ما نأمل".