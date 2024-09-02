انفجارات عنيفة تهز العاصمة الأوكرانية.. واحتراق منازل وبنية تحتية

وتزامن هذا القصف الواسع، الذي جاء بعد أسبوع من شن روسيا أكبر هجوم جوي على أوكرانيا منذ بداية الحرب على نطاق واسع في أوائل عام 2022، مع عودة العديد من الأطفال إلى المدرسة، ويُحتفل بهذه المناسبة في أوكرانيا، تمامًا كما هو الحال في روسيا، حيث يشتري الآباء باقات كبيرة من الزهور لأطفالهم الصغار.