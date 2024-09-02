انفجارات عنيفة تهز العاصمة الأوكرانية.. واحتراق منازل وبنية تحتية

هزّت انفجارات عنيفة العاصمة الأوكرانية كييف اليوم (الاثنين)، حيث أطلقت روسيا وابلًا من الصواريخ، مما تسبب في اندلاع حرائق وألحق أضرارًا بالمنازل والبنية التحتية، واستيقظ السكان في جميع أنحاء المدينة على أصوات انفجارات متتالية وصوت صواريخ الدفاع الجوي، التي تنطلق نحو السماء لاعتراض الأهداف.
وأفادت القوات الجوية بأنها دمرت 22 صاروخًا من أصل 35 صاروخًا و20 طائرة مسيرة من أصل 23، وأدرجت القوات الجوية عدة أنواع من الصواريخ الانسيابية والباليستية التي استخدمتها روسيا، وفقاً لـ"رويترز".
وأعلنت صفارات الإنذار عن غارات جوية في جميع أنحاء أوكرانيا لمدة ساعتين تقريبًا قبل أن تعلن القوات الجوية عن انتهاء الخطر في الساعة 6:30 صباحًا (0330 بتوقيت جرينتش).
وفعّلت بولندا المجاورة، العضو في حلف "الناتو"، طائرات بولندية وطائرات تابعة للحلفاء للحفاظ على سلامة مجالها الجوي أثناء الهجمات.
وتزامن هذا القصف الواسع، الذي جاء بعد أسبوع من شن روسيا أكبر هجوم جوي على أوكرانيا منذ بداية الحرب على نطاق واسع في أوائل عام 2022، مع عودة العديد من الأطفال إلى المدرسة، ويُحتفل بهذه المناسبة في أوكرانيا، تمامًا كما هو الحال في روسيا، حيث يشتري الآباء باقات كبيرة من الزهور لأطفالهم الصغار.
وأوضح فيتالي كليتشكو عمدة كييف، عبر تطبيق "تيليجرام"، أن غرفة المراجل في محطة مياه في كييف تضررت جزئيًا، وكذلك مدخل محطة مترو تستخدم أيضًا كملجأ للقنابل في منطقة سفياتوشينسكي.
وبّين العمدة كليتشكو أن السيارات احترقت في جميع أنحاء المدينة، وكذلك في مبنى غير سكني في منطقة شيفتشينكيفسكي.
وأصيب ثلاثة أشخاص في الهجوم، حسبما ذكرت السلطات العسكرية في المدينة، مضيفة أن اثنين منهم نقلاً إلى المستشفى.
وتوجهت خدمات الطوارئ إلى عدة مواقع، بما في ذلك مناطق سفياتوشينسكي وسولوميانسكي وهولوسيفسكي، حيث سقطت حطام الصواريخ المدمرة.
وتضم منطقة سولوميانسكي محطة قطار رئيسية ومطار كييف الرئيسي، أما منطقة سفياتوشينسكي التاريخية فتقع على الحافة الغربية للمدينة، بينما تقع منطقة هولوسيفسكي في الجنوب الغربي.
كما تعرض مركز إسلامي لأضرار بالغة في الهجوم، بحسب ما قال رفات تشوباروف، زعيم تتار القرم، على تطبيق "تيليجرام".
وسمع صحفيو "رويترز" في كييف سلسلة من الانفجارات القوية التي يبدو أنها ناجمة عن عمل وحدات الدفاع الجوي، بعضها في المنطقة الوسطى.
وفي يوم الاثنين الماضي، أطلقت روسيا أكثر من 200 صاروخ وطائرة مسيرة على أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة منشآت الطاقة في جميع أنحاء البلاد، في ما وصفته كييف بأنه "أكبر" هجوم منذ اندلاع الحرب، فيما تنفي روسيا استهداف المدنيين في الحرب التي دخلت شهرها الثلاثين.