فرنسا تعتزم بناء 8 محطات نووية لتخفيض انبعاثات الكربون

وتسعى فرنسا إلى خفض حصة الوقود الأحفوري في استخدام الطاقة من أكثر من 60% حالياً إلى 40% في العام 2035، وهو ما سيتطلب بناء مزيد من المنشآت، التي تعادل قدرتها 13 جيجاوات من الطاقة ابتداء من العام 2026.