بريطانيا تحذّر إيران من نفاد صبر العالم من عرقلة الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر

حذّر وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، اليوم (السبت)، إيران من أن العالم ينفد صبره من الحوثيين في اليمن؛ وذلك بعد أن شنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.