بريطانيا تحذّر إيران من نفاد صبر العالم من عرقلة الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر

حذّر وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، اليوم (السبت)، إيران من أن العالم ينفد صبره من الحوثيين في اليمن؛ وذلك بعد أن شنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
ودعا "شابس" في حوار مع صحيفة "تليجراف" البريطانية، إيران إلى مطالبة الحوثيين بالتوقف والامتناع عن عرقلة الملاحة في البحر الأحمر.
وقال: "هناك حد قد تم تجاوزه بالفعل".
وأطلقت مقاتلات "تايفون" تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني قنابل موجهة بالليزر على موقعين يسيطر عليهما "الحوثيون" في اليمن، في غارة تعتقد الحكومة البريطانية أنها قللت بدرجة كبيرة من قدرتهم على مهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر.