"عباس": نرفض اقتطاع أي جزء من غزة.. والعالم بأسره يتحمل المسؤولية إزاء ما يجري لشعبنا

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى العمل على وقف الحرب في قطاع غزة، وقال في خطاب أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضوًا إن إسرائيل دمرت قطاع غزة بالكامل ولم يعد صالحًا للحياة.