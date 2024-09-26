"عباس": نرفض اقتطاع أي جزء من غزة.. والعالم بأسره يتحمل المسؤولية إزاء ما يجري لشعبنا

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى العمل على وقف الحرب في قطاع غزة، وقال في خطاب أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضوًا إن إسرائيل دمرت قطاع غزة بالكامل ولم يعد صالحًا للحياة.
وفي التفاصيل، قال الرئيس الفلسطيني: "لا يُمكن لهذا الجنون أن يستمر. إن العالم بأسره يتحمل المسؤولية إزاء ما يجري لشعبنا في غزة وكذلك في الضفة الغربية".
ودعا "عباس" إلى "وقف إطلاق نار شامل ودائم في غزة، وإنهاء الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وإدخال المساعدات الإغاثية بصورة عاجلة ومنتظمة وبكميات كافية ومن دون شروط، إلى جانب الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع".
وشدد على رفض: "إنشاء مناطق عازلة في قطاع غزة أو اقتطاع أي جزء من أراضي القطاع"، مشيرًا إلى أن السلطة الفلسطينية التي يرأسها يجب أن تبسط سلطتها على جميع الأراضي الفلسطينية تمهيدًا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.