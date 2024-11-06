الجمهوريون ينتزعون مقعدًا ديمقراطيًّا في مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو ويقلبون موازين القوى

فاز الجمهوريون بمقعد كان يشغله الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية أوهايو، بحسب توقعات محطتيْ "إن بي سي" و"فوكس نيوز"، في ثاني هزيمة من نوعها يُمنَى بها معسكر المرشحة كاملا هاريس على أيدي معسكر دونالد ترامب.