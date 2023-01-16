أعلنت إيران إعدامه السبت لكنها دفنته قبلها بيومَيْن.. أسرة "أكبري" تطالب بكشف مصير جثته

طالبت اليوم الاثنين أسرة علي رضا أكبري، نائب الشؤون الدولية لوزير الدفاع الأسبق، الذي أعلنت طهران إعدامه بعد إدانته بتهمة التجسس لصالح بريطانيا، السلطات الإيرانية بإنهاء الغموض حول مصير جثته.