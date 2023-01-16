أعلنت إيران إعدامه السبت لكنها دفنته قبلها بيومَيْن.. أسرة "أكبري" تطالب بكشف مصير جثته

طالبت اليوم الاثنين أسرة علي رضا أكبري، نائب الشؤون الدولية لوزير الدفاع الأسبق، الذي أعلنت طهران إعدامه بعد إدانته بتهمة التجسس لصالح بريطانيا، السلطات الإيرانية بإنهاء الغموض حول مصير جثته.
وكشفت أسرة "أكبري" لخدمة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي فارسي" أن السلطات رفضت تسليم جثته بالرغم من وعود سابقة من المسؤولين في القضاء.
وأوضحت أن مسؤولين في القضاء الإيراني أبلغوها بإمكانية دفن الجثة اليوم بشرط دفنها في مقبرة بهشت زهرا جنوب طهران.
وأضافت بأن مسؤولين في المقبرة أبلغوها بأن شخصًا بهذه المواصفات دُفن الخميس الماضي، والتُقط تسجيلٌ من مراسم دفنه، والفيلم بحوزة وزارة الاستخبارات.
وطالبت أسرة "أكبري" بمعرفة يوم إعدامه ومكان جثته، واليوم الذي دُفن فيه.
وأعلن القضاء الإيراني السبت الماضي إعدام "أكبري" دون الإشارة إلى توقيت تنفيذ حكم الإعدام، فيما جرى تداوُل معلومات عبر قنوات في "تلغرام" تابعة لـلحرس الثوري بأن "أكبري" أُعدم الجمعة.