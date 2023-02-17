"آركو" تُطلق نداءً إنسانياً لتقديم 9. 96 مليون دولار لإغاثة منكوبي زلزال سوريا

أطلقت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو"، نداءً إنسانياً لتقديم 96.937.000 دولار لإغاثة المتضرّرين من جرّاء الزلزال المدمّر الذي ضرب سوريا، وذلك بالتنسيق مع مكوناتها من الجمعيات الوطنية العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر والمنظمات ذات العلاقة والشركاء المانحين.
وطالب الأمين العام للمنظمة الدكتور صالح بن حمد التويجري؛ المانحين، في بيانٍ للمنظمة تلقته "سبق"، بسرعة الاستجابة إلى الحاجات الضرورية العاجلة للمنكوبين.
وأفادت الأمانة العامة للمنظمة بأن المأساة التي تعيشها سوريا بسبب الزلزال تتطلب استنهاض الهمم وتسابق الزمن من أجل توفير المساعدات العاجلة المنقذة للحياة، وتقديم التمويل اللازم لدعم الاستجابة العاجلة لحالات الطوارئ؛ موضحةً أن الزلزال خلف آلاف الضحايا والجرحى.
وكانت الأمانة العامة للمنظمة قد أطلقت، في وقتٍ سابق، نداءً إنسانياً حدّدت فيه الاحتياجات المطلوبة لمتضرّري زلزال سوريا، واستجابت للنداء جمعية الهلال الأحمر الكويتي وجمعية الهلال الأحمر الجيبوتي.
وفي شأنٍ آخر، أطلقت الأمانة العامة للمنظمة مبادرة الكسوة الشتوية لنحو ١٠٠ ألف طفل سوري تراوح أعمارهم بين سنتين و١٢ سنة، بقيمة ٣٨ ألف دولار أمريكي، تبرعت بها جمعية الهلال الأحمر البحريني.