"آركو" تُطلق نداءً إنسانياً لتقديم 9. 96 مليون دولار لإغاثة منكوبي زلزال سوريا

وفي شأنٍ آخر، أطلقت الأمانة العامة للمنظمة مبادرة الكسوة الشتوية لنحو ١٠٠ ألف طفل سوري تراوح أعمارهم بين سنتين و١٢ سنة، بقيمة ٣٨ ألف دولار أمريكي، تبرعت بها جمعية الهلال الأحمر البحريني.