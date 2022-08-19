البرازيل .. لولا يواصل تصدُّر سباق الرئاسة وبولسونارو يقلّص الفارق بينهما

في المقابل، ارتفعت حصّة بولسونارو من نيّات التصويت من 29 في المائة قبل ثلاثة أسابيع إلى 32 في المائة حالياً، أي بمقدار ثلاث نقاط مئوية، وبذلك يواصل الرئيس المنتهية ولايته تقليص الفارق بينه وبين منافسه، علماً بأنّ الهوّة بين الرجلين في نيّات التصويت كانت في مايو 21 نقطة مئوية، وانخفضت اليوم إلى 15 نقطة.