البرازيل .. لولا يواصل تصدُّر سباق الرئاسة وبولسونارو يقلّص الفارق بينهما

أظهر استطلاعٌ للرأي نشرت نتائجه وسائل الاعلام، أنّ الرئيس البرازيلي الأسبق اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا؛ يتصدَّر السباق إلى الرئاسة بفارق 15 نقطة عن الرئيس المنتهية ولايته اليميني المتطرف جايير بولسونارو؛ الذي يواصل مع ذلك تقليص الفارق بينه وبين منافسه.
وقبل شهر ونصف الشهر تقريباً من الانتخابات الرئاسية المقرّرة في الثاني من أكتوبر، أظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "داتافولها" أنّ لولا يمتلك 47 في المائة من نيّات التصويت، أي النسبة نفسها التي كانت عليها شعبيته في الاستطلاع السابق الذي أجراه المعهد في الـ 28 يوليو.
في المقابل، ارتفعت حصّة بولسونارو من نيّات التصويت من 29 في المائة قبل ثلاثة أسابيع إلى 32 في المائة حالياً، أي بمقدار ثلاث نقاط مئوية، وبذلك يواصل الرئيس المنتهية ولايته تقليص الفارق بينه وبين منافسه، علماً بأنّ الهوّة بين الرجلين في نيّات التصويت كانت في مايو 21 نقطة مئوية، وانخفضت اليوم إلى 15 نقطة.
وزادت حكومة بولسونارو هذا الشهر المساعدات الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفاً، وخفّضت الضرائب على الوقود للحدّ من ارتفاع الأسعار.