المملكة المتحدة تعلن عن أول محطة وقود يورانيوم متطوّر

يعدُّ وقود اليورانيوم المخصب بتركيز عالٍ "HALEU" ضروريًّا لتشغيل العديد من مفاعلات الطاقة النووية المتقدّمة من الجيل المقبل، بما في ذلك ما يسمى بالمفاعلات المعيارية الصغيرة التي تنوي المملكة المتحدة استخدامها.