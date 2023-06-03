إعلام إسرائيلي: مقتل جندي مصري أطلق النار على القوات الإسرائيلية قرب الحدود

وبينما لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب المصري حتى اللحظة، وفق روسيا اليوم؛ قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه "وقع صباح اليوم حدث أمني في منطقة لواء فاران الإقليمي، أسفر عن وقوع إصابتين. جيش الدفاع يقوم بالتحقيق في ملابسات الحادث وسيطلع عن تفاصيله لاحقًا".