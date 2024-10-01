إسرائيل تعلن انتهاء هجوم إيران: علمنا بتفاصيله وأدى إلى إصابتين طفيفتين

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن، مساء الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أبلغت تل أبيب برصد استعدادات من قِبل إيران لإطلاق صواريخ نحو إسرائيل، قريبًا.