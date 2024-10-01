إسرائيل تعلن انتهاء هجوم إيران: علمنا بتفاصيله وأدى إلى إصابتين طفيفتين

أعلنت اسرائيل “انتهاء التهديد”، ودعت مواطنيها إلى الخروج من الملاجئ، بعد هجوم إيراني صاروخي على مدن إسرائيلية، حسبما قالت، فيما أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن الصواريخ أدت إلى”إصابتين طفيفتين” فقط.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن، مساء الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أبلغت تل أبيب برصد استعدادات من قِبل إيران لإطلاق صواريخ نحو إسرائيل، قريبًا.
وقال الجيش في بيان له: “قبل قليل أبلغنا شركاءنا في الولايات المتحدة أنهم يرصدون استعدادات من إيران لإطلاق صواريخ نحو إسرائيل في الوقت الزمني القريب”.
وأعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي اليوم الثلاثاء، أن الرئيس جو بايدن وجّه الجيش الأمريكي بمساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الإيرانية وإسقاط الصواريخ التي تستهدفها.