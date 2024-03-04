أوكرانيا تدعو الغرب إلى تسليمها أصولاً روسية مجمدة بـ 300 مليار يورو

دعت رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، الدول الغربية، اليوم (الاثنين) إلى تحويل أصول روسية مجمدة تبلغ قيمتها 300 مليار يورو إلى كييف للمساعدة في إعمار البلاد ودعم تعافيها.
وقال "شميغال" خلال مؤتمر صحفي: "إن المساعدة التي نتلقاها من شركائنا تمثل أداة مهمة للغاية، لكننا بحاجة إلى الاستباقية والمثابرة بغض النظر عن الوقت والتقلبات السياسية والجولات الانتخابية التي ستجري في العالم".
وأضاف: "إن مصادرة الأصول الروسية يجب أن يصبح مصدراً موثوقا لدعم دولتنا وتمويل تعافينا".
ويأتي هذا التصريح في وقت تشعر فيه كييف، التي تواجه صعوبة على خط المواجهة، بالقلق إزاء تضاؤل المساعدات العسكرية والمالية الغربية؛ بسبب خلافات داخلية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عامين، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع نحو 300 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي، بحسب الاتحاد الأوروبي، لكن تحويلها إلى أوكرانيا بعيد المنال بسبب عقبات قانونية وجيوسياسية، وفقاً للغرب.