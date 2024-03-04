أوكرانيا تدعو الغرب إلى تسليمها أصولاً روسية مجمدة بـ 300 مليار يورو

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عامين، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع نحو 300 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي، بحسب الاتحاد الأوروبي، لكن تحويلها إلى أوكرانيا بعيد المنال بسبب عقبات قانونية وجيوسياسية، وفقاً للغرب.