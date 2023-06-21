مصر.. المطالبة بالوقف الفوري لاعتداءات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية

وقالت الخارجية المصرية في بيانها: إن جمهورية مصر العربية "تطالب بالوقف الفوري لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في عدد من القرى الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلّة، وما أسفرت عنه من وقوع ضحايا وإصابات بين المدنيين الفلسطينيين، وتدمير وتخريب عدد كبير من الممتلكات دون تدخل من جانب السلطات الإسرائيلية".