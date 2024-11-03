"كل رجال الرئيس".. ترامب سيعتمد على هؤلاء الجمهوريين حال فوزه

في نهاية ولايته الأولى، كانت مكانة ترامب بين المشرعين الجمهوريين محفوفة بالمخاطر، حيث أدت أعمال الشغب في 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول إلى إدانات من كلا الجانبين. حينها، ألقى زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، جمهوري من كنتاكي، خطابًا لاذعًا بعد محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ قائلا إن الرئيس كان "مسؤولاً عمليًا وأخلاقيًا" عن أعمال الشغب.