"المركز العربي للاستعداد للكوارث" يرصد الاحتياجات ويطلق النداءات الإنسانية لتوفير الاحتياجات الضرورية

كان عام 2023 مليئًا بالمصاعب لعددٍ من الدول التي شهدت أزمات كثيرة من كوارث وصراعات مسلحة؛ وكان المركز العربي للاستعداد للكوارث في الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر متابعًا لتلك الأحداث أولاً بأول بشكلٍ دقيق، ورصد الاحتياجات الإنسانية للمتضررين.
وفيما يلي أبرز الكوارث التي تعامل معها المركز خلال عام 2023 وفق بيان أورده المركز لـ "سبق":
في يوم 6 فبراير 2023 ضرب زلزال مدمر بقوة 7.9 درجة على مقياس ريختر الأراضي التركية وامتدت آثاره التدميرية إلى الأراضي السورية؛ وأطلقت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر نداءً إنسانيًا بقيمة 96,937,000 دولار لمساعدة المتضررين في سوريا؛ وأصدر المركز 10 تقارير وثّق فيها المساعدات المُقدمة من الدول العربية.
في فبراير 2023 أطلقت المنظمة حملة الشتاء لسوريا؛ واستجابت لها جمعية الهلال الأحمر البحريني وتبرعت بـ 15,000 دينار بحريني، وقام المركز بتأمين 1267 طقمًا للأطفال بقيمة 38.000 دولار أمريكي متضمنة تكاليف التعبئة والتغليف والشحن إلى دمشق؛ وتم توزيعها على الفئات العمرية من عام حتى 14 عامًا؛ وكانت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري قد استلمت شحنة كسوة الشتاء من معبر نصيب الحدودي؛ حيث تم نقلها من العاصمة الأردنية عمان وذلك من قِبل جمعية الهلال الأحمر الأردني.
في إبريل 2023 اندلعت نزاعات داخلية في جمهورية السودان؛ وقامت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوداني وأطلقت نداءً عاجلاً، بقيمة تجاوزت 15 مليون دولار أمريكي؛ وأصدر المركز 10 تقارير رصد فيها المساعدات الإنسانية المقدمة للمتضررين من هذه النزاعات.
في 10 أغسطس 2023 بدأ هطول أمطار غزيرة في موريتانيا استمرت عدة ساعات متتالية، حيث تجاوزت حاجز 150 ملم في بعض المقاطعات الجنوبية؛ وغمرت الفيضانات أحياء سكنية بالكامل ما أدى لنزوح أعداد كبيرة من السكان وكان المركز قد قدم إنذارًا مبكرًا للهلال الأحمر الموريتاني للتعامل مع الأمطار قبل حدوثها؛ وأوصى بتوفير المأوى والمواد الغذائية؛ المياه؛ النظافة؛ الصرف الصحي. (WASH) الأمن الغذائي، سبل العيش، والصحة. وأطلقت الأمانة العامة للمنظمة بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الموريتاني في أغسطس 2023 نداءً إنسانيًا بقيمة تجاوزت 195.000 دولار أمريكي لسائر الجمعيات الوطنية العربية وشركاء العمل الإنساني؛ وأصدر المركز تقارير تضمنت معلومات عن الكارثة والمساعدات الإنسانية المقدمة للمتضررين.
في 8 سبتمبر 2023، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة منطقة الحوز جنوب غربي المغرب على عمق 26 كيلومترًا؛ وأصدر المركز 5 تقارير لمتابعة الكارثة، ورصد جهود جمعية الهلال الأحمر المغربي في مجال الدعم النفسي والخدمات التي قدمها للاستجابة لهذه الكارثة.
ضربت العاصفة دانيال في 10 سبتمبر 2023 كلاً من مدن البيضاء وسوسة والمرج، وتاكنس ومسة وقندولا وطبرق وكل مدن وقرى الجبل الأخضر والساحل الشرقي، وصولاً إلى بنغازي في ليبيا؛ وأطلقت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الليبي في سبتمبر 2023 نداءً إنسانيًا بقيمة إجمالية تجاوزت: 7.9 مليون دولار أمريكي لسائر الجمعيات الوطنية وشركاء العمل الإنساني؛ وأصدر المركز 4 تقارير رصد فيها المساعدات العربية والدولية المقدمة إلى ليبيا لمواجهة كارثة الإعصار.
فرضت إسرائيل "حصارًا شاملاً" على قطاع غزة في 9 أكتوبر 2023، ما أدى إلى منع دخول الغذاء والماء، والدواء، والوقود، والكهرباء؛ وتم رصد العديد من الانتهاكات التي قد ترقى إلى جرائم حرب وخلفت العديد من الشهداء والإصابات؛ وأضرار في المباني، بالإضافة إلى مركبات الإسعاف التي خرجت بعضها عن الخدمة؛ وأخرى تمت إعاقتها ومنع وصولها؛ وغير ذلك من الانتهاكات بحق الطواقم والمرضى والمصابين. فيما يقوم المركز العربي للاستعداد للكوارث بمتابعة الوضع الإنساني في فلسطين من بداية الأحداث في 7 أكتوبر 2023م، وحتى الآن، وأصدر أكثر من 80 تقريرًا رصد فيها الأوضاع الإنسانية في القطاع والمساعدات المقدمة للاستجابة لهذه الكارثة الإنسانية؛ وأطلقت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، نداءً إنسانيًا بقيمة 127 مليون دولار أمريكي.