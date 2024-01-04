"المركز العربي للاستعداد للكوارث" يرصد الاحتياجات ويطلق النداءات الإنسانية لتوفير الاحتياجات الضرورية

فرضت إسرائيل "حصارًا شاملاً" على قطاع غزة في 9 أكتوبر 2023، ما أدى إلى منع دخول الغذاء والماء، والدواء، والوقود، والكهرباء؛ وتم رصد العديد من الانتهاكات التي قد ترقى إلى جرائم حرب وخلفت العديد من الشهداء والإصابات؛ وأضرار في المباني، بالإضافة إلى مركبات الإسعاف التي خرجت بعضها عن الخدمة؛ وأخرى تمت إعاقتها ومنع وصولها؛ وغير ذلك من الانتهاكات بحق الطواقم والمرضى والمصابين. فيما يقوم المركز العربي للاستعداد للكوارث بمتابعة الوضع الإنساني في فلسطين من بداية الأحداث في 7 أكتوبر 2023م، وحتى الآن، وأصدر أكثر من 80 تقريرًا رصد فيها الأوضاع الإنسانية في القطاع والمساعدات المقدمة للاستجابة لهذه الكارثة الإنسانية؛ وأطلقت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، نداءً إنسانيًا بقيمة 127 مليون دولار أمريكي.