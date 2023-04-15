نيويورك تايمز تكشف كيف تعرفت أجهزة إنفاذ القانون على هوية مسرب الوثائق الأمريكية السرية

وأشار كريستيان تريبرت من صحيفة نيوريورك تايمز، إلى أن فريقه الاستقصائي تمكن من معرفة أن "إف بي آي" عثرت على تيكسيرا من خلال تتبع حسابات إنستغرام و"ستيم" الخاصة به.