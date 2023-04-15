نيويورك تايمز تكشف كيف تعرفت أجهزة إنفاذ القانون على هوية مسرب الوثائق الأمريكية السرية

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن الطريقة التي تمكنت من خلالها أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية التعرف على هوية مسرب الوثائق الأمريكية السرية.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن وحدات المباحث الفيدرالية الأمريكية "إف بي آي" تمكنت من التعرف على هوية جاك تيكسيرا مسرب الوثائق السرية عن طريق تقنيات تتبع الحياة الرقمية للأشخاص.
وأشار كريستيان تريبرت من صحيفة نيوريورك تايمز، إلى أن فريقه الاستقصائي تمكن من معرفة أن "إف بي آي" عثرت على تيكسيرا من خلال تتبع حسابات إنستغرام و"ستيم" الخاصة به.
واستخلص الخبراء أن حوائط المطبخ الجرانيت وبلاط الأرضيات الذي كان يظهر في أوراق التسريبات مطابق تماما لما يظهر في الصور الخاصة بتكيسيرا على مواقع التواصل.
ويواجه تيكسيرا حاليًا اتهامين بحصوله على معلومات خاصة بالدفاع الوطني، وترويجه معلومات سرية بشكل غير قانوني، وسيواجه جلسة استماع في 19 أبريل، وتصل عقوبة التهمتين الموجهتين إليه السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا.